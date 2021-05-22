أول تعليق للصحة على الفطر الأسود: "بلاش ذعر وهلع" (فيديو)

قال مساعد وزيرة الصحة، إن الفطر الأسود ليس مرض غريب وهو عرض جانبي لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفطر الأسود عرض جانبي من الوارد أن يحدث مع أي مريض مصاب بنقص المناعة.



وأشار مساعد وزيرة الصحة إلى أنه لا داعي للذعر أو الهلع من الفطر الأسود، موضحا أن سبب وفاة الفنان الراحل سمير غانم مثبت في شهادة الوفاة.

