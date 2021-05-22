حورية فرغلي: محدش بيعاكسني والطبيبة قالتلي مستحيل تخلفي

استضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة حورية فرغلي في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة" عقب عودتها من إجراء عدد من العمليات خارج مصر.



وقالت "فرغلي" أنها تعرضت لصدمة كبيرة عقب علمها بخبر عدم قدرتها على الإنجاب حيث أجرت أكثر من عملية في الرحم خارج مصر وقالت لها الطبيبة "مستحيل تخلفي".



وتابعت أن أحد مشاهدها في مسلسل "حكايات بنات" مع طفلة وكانت ترتجل في المشهد وبكت حقيقي ولم يكن تمثيل.



وأضافت أنها شخصية رومانسية ولا يوجد معها أحد غير عائلتها وعبرت عن ذلك قائله: "أنا محدش بيعاكسني وعايزة حد يحب حورية".



وظهرت حورية فرغلي في الحلقة وهي تظهر عليها آثار العمليات التي أجرتها في أنفها.