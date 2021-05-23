Advertisements

تعرف على جهود مصر في الحفاظ على التنوع البيولوجي

الأحد 23/مايو/2021 - 07:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
Advertisements
شاركت مصر العالم في إحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، والذي يقام هذا العام تحت شعار "نحن جزء من الحل".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية العودة للتناغم مع الطبيعة باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض وتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي، خاصة في ظل رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14، وما يفرضه علينا الوضع العالمي الراهن الذي أثبت أن تقليل الأنشطة البشرية أدى إلى تحسن كبير في البيئة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية جهود الدولة في الحفاظ علي التنوع البيولوجى:
١-تطوير المحميات الطبيعية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد 13 محمية.

٢-تفعيل رؤية واستراتيجية جديدة ومتطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية، تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها كأحد توجيهات القيادة السياسية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.

٣-تطبيق منظومة ضبط الأنشطة السياحية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

٤-كذلك تنفيذ برنامجًا لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد من المحميات الطبيعية.

5-إطلاق حملة إيكو ايجيبت للسياحة البيئة لحماية التنوع البيولوجي.

6- كما تقوم الوزارة بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية.

7-بالاضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات.

8-وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

9-وقادت مصر مجهودات العالم في تقييم التقدم المحرز في الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي 2020 وإعداد إطار ما بعد 2020.

10- الانتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية في العالم وخاصة أفريقيا وتطرح أساليب الدعم المالي للمشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجي من خلال الدول المتقدمة من خلال إشراك كافة شركاء العمل البيئي والمجتمعات المحلية.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل يوم 22 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي وهو يوافق تاريخ اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992، وترجع أهمية التنوع البيولوجي في كونه هو مصدر السلع والخدمات الأساسية التي ينعم بها كوكبنا والتي تعتمد على تنوع وتباين الجينات والأنواع والتجمعات الحية والنظم الأيكولوجية، فالموارد البيولوجية هي التي تمدنا بالمأكل والملبس، وبالمسكن والدواء والغذاء الروحي والاكسيجين الذي نتنفسه وتنقية المياه ومجابهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة بوابة الفجر الفجر البيئة

أخبار تهمك

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مقتل 16 شخصا في موجة طقس سيء بالصين

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تكلفة قافلة مساعدات غزة

منذ أقل من ساعة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 23 ساعة

مورينيو يطالب روما بضم هدف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

"لجنة كورونا" تزف أخبارًا سارة عن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل اللقاءات الثنائية لوزيرة البيئة على هامش المنتدى السياسي بنيويورك

وزير البيئة تبحث اليوم مع "بالمر" التحضيرات الخاصة بمؤتمر "التنوع البيولوجي"

كريستيانا بالمر: مصر لديها تاريخ عظيم ورأس مال طبيعي لجذب المزيد من السياح

"البيئة" تنفذ أنشطة توعوية لمدرسات وطالبات فصول محو الأمية للتعريف بقضية التنوع البيولوجي

نص كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

وزيرة البيئة تلتقي برئيس الوفد الصيني على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله