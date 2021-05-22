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هل هناك جرعة ثالثة للقاح "سينوفارم"؟.. "الصحة" تجيب

السبت 22/مايو/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف مساعد وزيرة الصحة أن مصر استقبلت أول شحنة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك وهي من أوائل الدول الأفريقية في ذلك المجال، وسيتم تصنيع 40 مليون جرعة بنهاية عام 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بعد مرور شهر أو شهرين سيتم إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في مصر بعد استلام المادة الخام التي تم الحصول عليها أمس الجمعة وهي كافية لإنتاج تلك الجرعة من اللقاح.

وأكد مساعد وزيرة الصحة أن هناك إشادة دولية بجاهزية خطوط إنتاج لقاح كورونا، موضحا أن هناك إقبال في تقديم اللقاح للمواطنين بواقع أكثر من 400 مركز، مع وجود زيادة في تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا.

ولفت مساعد وزيرة الصحة إلى أن هناك مركز في أرض المعارض يستقبل 10 آلاف مواطن يوميا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وأكد أنه يتم إرسال من 400 إلى 500 رسالة للمواطنين في المركز الواحد لتلقي اللقاح، موضحا أن من لم يقوم بالحصول على اللقاح في اليوم المحدد له، يتم إتاحة 4 أيام سماح له، وفي حال تخطى تلك المدة الزمنية يقوم المواطن بالاتصال بالخط الساخن أو إعادة التسجيل للحصول على موعد جديد للحصول على اللقاح.

وشدد على أنه لا حقيقة للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح الصيني "سينوفارم"، موضحا أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين للحصول على اللقاح بلغ 3.5 مليون مواطن فيما تم تطعيم مليوني شخص حتى الآن.

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