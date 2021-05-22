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الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة ليس نهاية المطاف.. ونعمل على إعادة إعمارها (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين جاء نتيجة الجهود المصرية وأجهزتها ومسئوليها المعنيين، مؤكدا أن الخارجية جزء من أجهزة الدولة المصرية التي ساعدت على وقف إطلاق النار.

وأضاف "حافظ" خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "الحدث اليوم" اليوم السبت أن وزير الخارجية قام بعمل اتصالات مكثفة مع وزراء الخارجية للدول المعنية بالإضافة ألي التواصل مع المجتمع الدولي وهذا لوقف عمليات التصعيد التي تحدث.

وتابع "جميع الجهود المصرية تكللت بالنجاح وهذا ليس نهاية المطاف، وقمنا بإرسال وفدين آمنين إلى الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية للعمل على حل جذور المشكلة بينهم، ونحاول الوصول إلي مفاوضات جادة ما بين الطرفين لحل الأزمة ونعمل على إعادة إعمار غزة نتيجة الهجوم عليها".

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