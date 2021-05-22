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شاهد أول تعليق لرانيا محمود يس بعد سلبية مسحة دلال عبد العزيز

السبت 22/مايو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
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كتبت الفنانة رانيا يس منشورًا عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بعد سلبية مسحه الفنانة دلال عبد العزيز.


علقت قائلة :"اللهم لك الحمد والشكر يارب العالمين ، الحمدلله ربنا يتم شفاها علي خير ويردها لبيتها وبناتها ، اللهم إنك عفو كريم فاعفوا عنها يا أكرم الأكرمين".


الجدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم قد أعلن عبر صفحته الشخصية علي " فيسبوك" سلبية مسحة كورونا للفنانة دلال عبد العزيز

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