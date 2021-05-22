شاهد أول تعليق لرانيا محمود يس بعد سلبية مسحة دلال عبد العزيز

كتبت الفنانة رانيا يس منشورًا عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بعد سلبية مسحه الفنانة دلال عبد العزيز.





علقت قائلة :"اللهم لك الحمد والشكر يارب العالمين ، الحمدلله ربنا يتم شفاها علي خير ويردها لبيتها وبناتها ، اللهم إنك عفو كريم فاعفوا عنها يا أكرم الأكرمين".





الجدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم قد أعلن عبر صفحته الشخصية علي " فيسبوك" سلبية مسحة كورونا للفنانة دلال عبد العزيز