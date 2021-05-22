تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن وزيرة الصحة تلقت تقرير عن الحالة الصحية للفنان دلال عبد العزيز؛ حيث تجاوزت مرحلة الخطر وحالتها تميل إلى الاستقرار.



وعن أسباب وفاة الفنان سمير غانم قال مساعد وزيرة الصحة إنه مثبت في شهادة الوفاة.



أكد مساعد وزيرة الصحة أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز في استقرار؛ وتقوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالاطمئنان عليها باستمرار.