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تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بـ6 أكتوبر لجلسة الغد

السبت 22/مايو/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن، وحيازة أسلحة نارية بمنطقة 6 أكتوبر، لجلسة الغد.


صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار.


وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله، وذلك لما بينهم وبينه من خلاف، وأعدوا تنفيذًا لمخططهم الإجرامى حيث استدرجه المتهمان الأول والثانى لمكان الواقعة، وما أن ظفروا به فى مكان الواقعة حتى أطلق المتهمين من الثالث حتى الأخير وابل من الطلقات النارية صوبه، مما أدى لإصابته الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

كما أحرز المتهمين من الثالث حتى الأخير أسلحة نارية مششخنة " بندقية ألية سريعة الطلقات"، كما أحرزوا طلقات نارية تستخدم فى هذا السلاح، كما أحرز المتهم الأول مخدر الحشيش بقصد التعاطى.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية حيث شهدت احلام الشمندي ربة منزل أنه وعلي أثر تغيب زوجها المجني عليه عن العودة إلي مسكنها توجهت بالسوال عنه للمتهم الاول لعلمها اصطحابه زوجها مرافقته والمتهم الثاني لشراءهم المواد المخدرة فقرر لها بقيام أحد تاجري المواد المخدرة وآخرين معه بمدينة 6 اكتوبر بالتعدي علي زوجها المجني عليه واطلاقهم اعيرة نارية صوبه باستخدام أسلحة نارية بحوزتهم وازهاقهم روحه وباصطحابها لمكان الواقعة أبصرت زوجها طريحا بداخل السيارة خاصته وإصابته برأسه فأسرعت بنقله إلى المستشفي لاسعافه وبتحققها من وفاته أبلغت بالواقعة واضافت بقيام المتهمان الاول والثاني باصطحاب زوجها المجني عليه الي مكان الواقعة وذلك بزعم شراء المواد المخدرة للنيل منه مع باقي المتهمين لما بينه وبينهم من خلاف سابق حول نشاطهم في الاتجار المواد المخدرة وتحقق مقصدهم الإجرامي بقتله.


وكشفت شهادة مجري التحريات رءيس مباحث قسم اكتوبر ثالث أنه وبحال مباشرته مهام عمله ابلغ بوجود جثمان المتوفي الي رحمة مولاه بمستشفي 6 اكتوبر المركزي وبالانتقال إليه تقابل مع زوجته والتي قررت بمضمون ما شهدت به وبفحصه سيارة المجني عليه أبصر بها اثار لثقوب تشير لإطلاق أعيرة نارية عليها وكذا آثار دماء بداخلها، واضاف أن تحرياته السرية أكدت صحة ارتكاب المتهمون للواقعة من خلال مناقشتهم فنفذوا مخططهم الإجرامي للثأر منه.

وأكد أن ارتكاب الجريمة محل التحقيقات نتيجة للخلاف القاءم بين المجني عليه والمتهمين من الثالث حتي الاخير بشان نشاطهم بالاتجار في المواد المخدرة فاعدوا مع المتهمان الاول والثاني مخططهم الإجرامي للثأر منه فقام المتهمان الاول والثاني باستدراج المجني عليه لمكان الواقعة فاطلقوا عليه اعيرة نارية صوبه من الأسلحة التي أعدوها قاصدين من ذلك قتله فتحقق لهم ما اتفقوا عليه مسبقا أزهقت روح المجني عليه وتنفيذ قرار الضبط والاحضار للمتهمين.

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