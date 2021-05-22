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أول تعليق من سيميوني بعد التتويج بالليجا الإسبانية

السبت 22/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إن فوز فريقه بلقب الليجا هذا الموسم له طعم مختلف.

وأضاف بعد تتويج فريقه باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه :"أولاً أنا سعيد من أجل الجماهير، والمشاعر التي تراودني هي أننا في هذا العام المعقد مع كثير من الأشخاص الذين رحلوا بسبب الفيروس ظهر أتلتيكو كبطل مختلف".

وتابع :"لقد كانت سنة صعبة مثل تاريخنا، لكنها واحدة من أفضل السنوات حيث أصبحنا أبطالاً".

وزاد :"اليوم قبل المباراة كنت أتذكر حين تركنا ملعبنا القديم كالديرون حيث كنا نفكر فيما إذا كنا سنواصل القتال على الألقاب أم لا، وقلت إنني سأبقى في منصبي لأنني اعتقدت أن للنادي مستقبل ولم أكن مخطئاً".

وعن الاختلاف بين اللقب الحالي وفي عام ٢٠١٤ قال :"إنهما مختلفان بالطبع، وحاليًا العالم يمر بحالة حزينة للغاية، وآمل أن نتمكن من إسعاد الكثير من الجماهير، وأشعر بالامتنان للذين لعبوا بشكل أقل، فنحن كفريق كان لدينا هدف وجميعاً سعينا لتحقيقه معًا".

وأوضح :"النادي مستمر في التطور وقمنا بعمل هائل مع الإدارة التي منحت الفريق استقرارا ساهم في تحقيق النتائج المطلوبة، إنهم ليسوا هنا معنا ليحتفلوا لكننا سنحتفل سويًا لاحقًا".

وأردف :"لقد قلت لكوريا منذ فترة طويلة عليك أنّ تسجل هدفًا، اليوم نجح في إحراز هدف وانتهى به الأمر بموسم استثنائي ، عرف كيف يعاني ويتطور يوما بعد يوم ، أنا سعيد بكل اللاعبين".

وزاد :"أنا محظوظ أنني أمتلك لويس سواريز ".

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سيميوني سواريز برشلونة أتلتيكو مدريد

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