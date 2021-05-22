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"الانوروا" يكشف حجم الدمار الهائل في قطاع غزة

السبت 22/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عدنان ابو حسنة الناطق الرسمي باسم الانوروا من غزة إن حجم الدمار الذي خلفته الغارات الجوية الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة كبير وفادح كونه قد طال البنىة التحتية للقطاع، وذلك إذا ما تمت مقارنة الخسائر بالعملية العسكرية في عام 2014.

وأوضح- في مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الخسائر طالت قطاعات محورية مثل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي والطرق بالإضافة إلى تدمير الألاف من المنازل سواء جزئيًا أو كليًا ".

ووصف الناطق باسم المنظمة الأوضاع في القطاع بالخطيرة قائلًا: " يأتي الانهيار الجديد استكمالا لانهيارات سابقة يعاني منها القطاع حتى من قبل التصعيد الإسرائيلي الأخير؛ حيث أن العدوان الاخير عمق أزمات ومعاناة القطاع على كافة الأصعدة اجتماعيا واقتصاديا بسبب التدمير الهائل في البنية التحتية للقطاع".


وأكد أن قطاع غزة يعاني من ويلات الحصار الذي استمر لاكثر من 15 عامًا وجاءت العملية العسكرية لتعمق جراح القطاع مما يؤكد أن غزة تحتاج إلى الكثير حتى تنهض من جديد، كاشفًا أن نحو 65 ألف شخص من النازحين لجأوا إلى مقرات الانوروا في عدد 59 مدرسة بعد تعرض منازلهم للقصف والهدم إما جزئيًا أو كليًا مع تصعيد الجانب الإسرائيلي لعملياته.

ونوه بأن عدد كبير من هؤلاء النازحين بدأوا في العودة لمنازلهم بعد وقف إطلاق النار حيث تبقى نحو ألف نازح في المدارس ؛ مؤكدًا أن عودة النازحين ليست عملية نهائية فمن غادر متوجهًا لمنزله ذهب لإعادة تقييم الوضع جراء القصف لبحث الحالة الفنية للبيوت بعد انتهاء العمل العسكري، وإمكانية البقاء فيها أو مغادرتها بالعودة لمقرات المنظمة أو استئجار منازل بديلة لهم ".

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