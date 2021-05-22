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لأول مرة.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل مؤلمة للعمليات التي أجرتها

السبت 22/مايو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة الإعلامي عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة".

وتحدثت حورية فرغلي عن تفاصيل العمليات التي أجرتها قائله: " أخدو لحمة من أنفي وخدي وعضم من أذني وقفصي الصدري والعملية الأولى استغرقت 11 ساعة والثانية 5 ساعات والعملية ال4 من أصعب العمليات بسبب صعوبة وجود عرق لحقنة البنج".




وتابعت قائله أن الطبيب رفض أن أرتدي الكمامة كثيرا حتى الآن لصعوبة التنفس عقب إجراء العميلة.

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