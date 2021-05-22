لأول مرة.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل مؤلمة للعمليات التي أجرتها

حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة الإعلامي عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة".



وتحدثت حورية فرغلي عن تفاصيل العمليات التي أجرتها قائله: " أخدو لحمة من أنفي وخدي وعضم من أذني وقفصي الصدري والعملية الأولى استغرقت 11 ساعة والثانية 5 ساعات والعملية ال4 من أصعب العمليات بسبب صعوبة وجود عرق لحقنة البنج".









وتابعت قائله أن الطبيب رفض أن أرتدي الكمامة كثيرا حتى الآن لصعوبة التنفس عقب إجراء العميلة.