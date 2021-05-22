تعرف على موعد مباراتي الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدًا ناريًا مع الترجي الرياضي التونسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة ٣-١ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما بلغ الترجي التونسي الدور ذاته بعدما اجتاز عقبة شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح.





ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم ١٨ يونيو المقبل في رادس بتونس، فيما تقام مواجهة الإياب في القاهرة يوم ٢٥ من الشهر ذاته.



