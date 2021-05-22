Advertisements

محافظ الإسكندرية يكشف الإجراءات الاحترازية المتبعة بعد إعادة فتح الشواطئ العامة

السبت 22/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن اليوم كان يومًا سعيدًا بعد إعادة فتح الشواطئ العامة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "لا يسمح بالدخول إلى الشواطئ إلا بارتداء الكمامة، وترك مسافة أربعة متر بين كل شمسية والأخرى، وعدم خلع الكمامة إلا عند النزول للبحر".

وتابع "تم إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية لمعرفة الكثافة داخل الشواطئ، وإتاحة أرقام لتلقي الشكاوى، ومنع إعطاء أي إكراميات أو يقشيش وعدم السماح بدخول الباعة الجائلين حتى لا يحدث تكدس أو زحام"، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق عقوبات على الشواطئ المخالفة تصل إلى 4 آلاف جنيه في المرة الأولى للمخالفة وقد تمتد إلى فسخ التعاقد تمامًا في حالة تكرار المخالفة.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ يوم

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

حفل زفاف آخر.. يجمع تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة يوم تشييع جثمان الراحل سمير غانم

منذ ساعة و 22 دقيقة

طبيب أنف وأذن يكشف حقيقة دخول سلالة الفطر الأسود في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ ساعة و نصف

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعرف على موعد مباراتي الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من سواريز بعد التتويج بالدوري الإسباني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

10:12 م

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

08:52 م

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله