محافظ الإسكندرية يكشف الإجراءات الاحترازية المتبعة بعد إعادة فتح الشواطئ العامة

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن اليوم كان يومًا سعيدًا بعد إعادة فتح الشواطئ العامة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية.



وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "لا يسمح بالدخول إلى الشواطئ إلا بارتداء الكمامة، وترك مسافة أربعة متر بين كل شمسية والأخرى، وعدم خلع الكمامة إلا عند النزول للبحر".



وتابع "تم إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية لمعرفة الكثافة داخل الشواطئ، وإتاحة أرقام لتلقي الشكاوى، ومنع إعطاء أي إكراميات أو يقشيش وعدم السماح بدخول الباعة الجائلين حتى لا يحدث تكدس أو زحام"، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق عقوبات على الشواطئ المخالفة تصل إلى 4 آلاف جنيه في المرة الأولى للمخالفة وقد تمتد إلى فسخ التعاقد تمامًا في حالة تكرار المخالفة.

