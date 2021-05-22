هاني الناظر: الفطر الأسود ليس موجودا في مصر

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابا، إن الفطر الأسود مرض قديم، ينمو في التربة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مرض الفطر الأسود أحيانا ما يصيب الإنسان، وأيضا يصيب الأشخاص من ذوي ضعاف المناعة مثل مصابي مرضى الإيدز وأيضا قد يصيب من قام بزراعة الكلى ومرضى السكر الغير منضبط.



وكشف الدكتور هاني الناظر أن مرض الفطر الأسد قد يصيب جلد الإنسان على هيئة قرح وحبوب حمراء مع حدوث حرقان للجلد، كما أنه قد يصيب الفم والأغشية المخاطية للفم وأغشية الأنف من الداخل ويترك لون أسود، وقد يصيب الجيوب الأنفية ويحدث صداع نصفي وقد يصيب القصبة الهوائية والرئة.



وأشار رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق الى أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة بفيروس كورونا مصابة بالفطر الأسود في أي مستشفى في مصر، كاشفا أن نسبة الوفيات قليلة لمن أصيب بالفطر الأسود والذي ظهر في الهند في البداية.



وفي حال انتشار الفطر الأسود في جسم الإنسان، قال الدكتور هاني الناظر، إنه يجب إزالة الجزء المصاب عبر التدخل الجراحي في حالة اكتشاف إصابة الشخص بالفطر الأسود في وقت متأخر.



وأكد الدكتور هاني الناظر أن مصر تعيش حاليا في ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا متوقعا أن تتراجع حالات الإصابة بداية من يونيو وفي يوليو تنحصر الموجة الثالثة مع دخول فترة الصيف فضلا عن التوسع في عملية تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد.

