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تعرف على وصية حورية فرغلي
السبت 22/مايو/2021 - 11:22 م
مي مرسي
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استضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة حورية فرغلي في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة".
وقالت حورية فرغلي عن تفاصيل شعورها قبل إجراءها عدد من العمليات: "كان عندي احساس اني ممكن مرجعش تاني وكنت بتمنى من ربنا ارجع شكلي طبيعي زي الناس يعني أعرف أكل وأشم".
وعن وصيتها قالت: "كانت وصيتي اتدفن في مصر وكل ما املك يرجع إلى أولاد شقيقي لأني بعتبرهم ولادي".
وقالت حورية فرغلي عن تفاصيل شعورها قبل إجراءها عدد من العمليات: "كان عندي احساس اني ممكن مرجعش تاني وكنت بتمنى من ربنا ارجع شكلي طبيعي زي الناس يعني أعرف أكل وأشم".
وعن وصيتها قالت: "كانت وصيتي اتدفن في مصر وكل ما املك يرجع إلى أولاد شقيقي لأني بعتبرهم ولادي".
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