تعرف على وصية حورية فرغلي

استضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة حورية فرغلي في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة".



وقالت حورية فرغلي عن تفاصيل شعورها قبل إجراءها عدد من العمليات: "كان عندي احساس اني ممكن مرجعش تاني وكنت بتمنى من ربنا ارجع شكلي طبيعي زي الناس يعني أعرف أكل وأشم".



وعن وصيتها قالت: "كانت وصيتي اتدفن في مصر وكل ما املك يرجع إلى أولاد شقيقي لأني بعتبرهم ولادي".