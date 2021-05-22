اليوم .. مباريات صعبة لفاركو وأبو قير والاوليمبي ودكرنس بالقسم الثاني





تقام اليوم الأحد في تمام الرابعة عصراً 8 مواجهات قوية وحاسمة بالمجموعة الثالثة مجموعة بحرى في دوري القسم الثاني .





ومن المقرر أن يلتقي كلا من ..



1-حرس الحدود مع بنى عبيد



يستضيف فريق حرس لحدود بقيادة محمد حليم صاحب القمه برصيد 45 نقطة نديرة فريق بني عبيد متذيل المجموعة بقيادةعبد اللطيف الدومانى برصيد 15 نقطة.



يسعي الحرس إلى تحقيق الفوز للحفاظ علي قمه المجموعة التي يتقاسمها مع فاركو .



وحقق فريق الحرس الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول.



2- دمنهور مع فاركو





يحل فاركو وصيف المجموعة بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 45 نقطة ضيفاً ثقيلا علي فريق دمنهور صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 25 نقطة، في لقاءصعب على الفريقان، وشهد الدور الاول فوز فاركو برباعية مقابل هدفين.



3- دكرنس مع البلدية



يستدرج فريق دكرنس برصيد 31 نقطة نظيرة فريق بلدية المحلة صاحب المركز الرابع بقيادة رمضان السيد برصيد 37 نقطة في موجهه صعبه وهامة .



وحقق دكرنس الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



4- كفر الشيخ مع المنصورة



يستضيف فريق كفر الشيخ صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى عبده برصيد 21 نقطة فريق المنصورة صاحب المركز العاشر بقيادة بلبل بيومي برصيد 25 نقطة في لقاءصعب للفريقين

حقق فريق كفر الشيخ الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.



5- أبو قير مع سبورتنج



وفي لقاء سكندري خالص يحتضن ملعب نادي أبو قير مواجهة قوية تجمع فريق أبو قير بقيادة أحمد الكاس برصيد 36 نقطة شقيقيه فريق سبورتنج الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 29 نقطة.



وحقق فريق سبورتنج الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



6- الجزيرة مع الرجاء



يشهد ملعب المدينة الشبابية بأبو قير، إقامة لقاء ديربي عندما يستضيف فريق الجزيرة صاحب المركز الثاني عشر بقيادةكرم جابر برصيد 22 نقطة نظيرة فريق الرجاء السابع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 30 نقطة.



7- الأوليمبى مع الحمام





يستقبل فريق الأوليمبى صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد سارى برصيد 38 نقطة فريق الحمام صاحب المركز الثالث عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد20 نقطة.



وحقق فريق الأوليمبى الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.



8- المالية مع بيلا





يستضيف فريق المالية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 22 نقطة فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة الشحات غنيم برصيد 15 نقطة، حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- حرس الحدود 45 نقطة

2- فاركو 45 نقطة

3- الأوليمبى 38 نقطة

4- البلدية 37 نقطة

5- أبو قير 36 نقطة

6- دكرنس 30 نقطة

7- الرجاء 30 نقطة

8- سبورتنج 29 نقطة

9- المنصورة 25 نقطة

10- دمنهور 25 نقطة

11- المالية 22 نقطة

12- الجزيرة 22 نقطة

13- كفر الشيخ 21 نقطة

14- الحمام 20 نقطة

15- بنى عبيد 15 نقطة

16- بيلا 15 نقطة