حورية فرغلي: لا أستطيع الإنجاب بسبب مرض وراثي





قالت النجمة حورية فرغلى أنه بعد وفاة خطيبها والدتها ضغطت عليها علشان تتخطب وبالفعل اتخطبت تانى وتزوجت لمدة ثلاث شهور واتطلقت.



و أضافت حورية خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، وأنها تمت خطبتها مرة أخرى أثناء فليم كلمنى شكرًا، وعقب عرض الفيلم قرر خطيبها تركها.



و تابعت حورية أن اللها كتب لهاعدم الإنجاب بسبب مرض وراثى، وهي راضية بقضاء ربنا، واستأصلت ٧ اورام ليفية من الرحم.