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أحمد موسي ينعي سمير غانم: رحم الله فارس الكوميديا مصر كلها حزنت عليه (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نعى الإعلامي أحمد موسى، الفنان الراحل سمير غانم، الذي وافته المنية أول أمس الخميس، وتم تشييع جثمانه أمس بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "رحم الله فارس الكوميديا، وأحد رموز القوى الناعمة الذي افتقدته مصر بأثرها، مردفا «مين في مصر لم يضحك من سمير غانم".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن سمير غانم كان محبوبًا من الجميع ولم يفتعل مشاكل مع أحد ومصر حزنت على رحيله، مختتمًا: "نعزي نفسنا وكل أسرته وكل محبيه، واحد من أعلام مصر ونجومها والعالم العربي".

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