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"فوادفون" تفوز بالرخصة الجديدة لتقديم خدمات الاتصالات في إثيوبيا

السبت 22/مايو/2021 - 11:08 م
اثيوبيا
اثيوبيا
وكالات
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منحت إثيوبيا ترخيصا جديداً لشبكة اتصالات لتحالف يضم مجموعة فودافون البريطانية وعدد من الشركات الاخري  مما يمهد الطريق لفتح القطاع الذي طال انتظاره أمام المستثمرين الأجانب.

ألغت الحكومة أيضا بيع تصريح جديد ثان، لكنها ستدعو إلى تقديم عطاءات جديدة من شركات الاتصالات اللاسلكية الدولية بعد إجراء بعض التعديلات في السياسة، وفقا لما ذكره بروك تاي، أحد كبار المستشارين في وزارة المالية.

قال بروك تاي من العاصمة أديس أبابا إن التحالف الفائز- الذي يشمل "فودافون" و"فوداكوم غروب ليمتد" التي تمتلك فيها شركة الاتصالات البريطانية حصة الأغلبية، وشركة "سفاريكوم ليمتد" (Safaricom Ltd) ومقرها نيروبي - سوف يستثمر 8.5 مليار دولار في الشبكة خلال السنوات الـ 10 القادمة، بما في ذلك رسوم الترخيص.

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الكلمات المفتاحية

فودافون واثيوبيا فوادون شركات الاتصالات الاثيوبية اثيوبيا

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