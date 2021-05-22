Advertisements

"كفاية اللي هو فيه".. حورية فرغلي تهاجم محمد رمضان لهذا السبب

السبت 22/مايو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

قالت النجمة حورية فرغلي إن محمد رمضان طلب منها أن تجري دور بطولة في عبده موته، وقلب الأسد وشاركت في الفيلمين بدون مقابل لكي أساعده.

و أشارت خلال حلولها ضيفة لبرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، إلى أنها كانت تقوم بتصوير مسلسل وبالصدفة كان محمد رمضان بيصور بجوارها بعد ما اتشهر وذهبت إليه لتسلم عليه رفض يقابلها، وعبرت عن ذلك قائله: " كفاية اللي هو فيه".

وعلى جانب آخر أوضحت حورية أن الفنانة امينة خليل تقرب لها حيث أنها ابنة شقيقة والدتها لكنها لم تسأل عليها في محنتها".


و تابعت "كل الناس اللى كانو بجواري تخلو عني وهاتفي أصبح لا يرن، وتخلى عني كل أصدقائي".

و أضافت قائله: " الفنانة رانيا محمود ياسين أقرب صديقة لي في الوسط الفني ولم تتركني في محنتي، وكنت بتابع السوشيال ميديا وانا في أمريكا وحزنت جدا للكلام اللى اتكتب عليا وو أخبار أنى توفيت، وناس تقول دى بقت شبه مايكل جاكسون وكنت بتصل برانيا وأقول ليها ردى بدل منى، وعلى الرغم من ذلك هناك فنانيين كتبر كلمونى ودعمونى حتى اللى عمرى ما اشتغلت معاهم شريف منير وايمان الحصري وأروى جودة ونبيلة عبيد وغيرهم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حورية فرغلي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يومين

عاجل - تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب أنف وأذن يكشف حقيقة دخول سلالة الفطر الأسود في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ ساعة و نصف

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 6 ساعات

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراتي الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ يوم

أول تعليق من سواريز بعد التتويج بالدوري الإسباني

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 15 ساعة

حفل زفاف آخر.. يجمع تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة يوم تشييع جثمان الراحل سمير غانم

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الشوباشي: وعي الشعب المصري أنقذ المنطقة بعزل "مرسي"

حورية فرغلي ضيفة برنامج "وشوشة" على النهار.. الليلة

عبر "هذا الصباح".. حورية فرغلي تكشف تفاصيل الحادث الذي أدى لتشوه أنفها

اللبنانية نورهان تساند حورية فرغلي على طريقتها

نادية العراقية تكشف عن سبب رفضها لتقديم البرامج التلفزيونية

حقيقة إجراء حورية فرغلي عملية أنفها (صورة)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

10:12 م

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

08:52 م

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله