"كفاية اللي هو فيه".. حورية فرغلي تهاجم محمد رمضان لهذا السبب



قالت النجمة حورية فرغلي إن محمد رمضان طلب منها أن تجري دور بطولة في عبده موته، وقلب الأسد وشاركت في الفيلمين بدون مقابل لكي أساعده.



و أشارت خلال حلولها ضيفة لبرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، إلى أنها كانت تقوم بتصوير مسلسل وبالصدفة كان محمد رمضان بيصور بجوارها بعد ما اتشهر وذهبت إليه لتسلم عليه رفض يقابلها، وعبرت عن ذلك قائله: " كفاية اللي هو فيه".



وعلى جانب آخر أوضحت حورية أن الفنانة امينة خليل تقرب لها حيث أنها ابنة شقيقة والدتها لكنها لم تسأل عليها في محنتها".





و تابعت "كل الناس اللى كانو بجواري تخلو عني وهاتفي أصبح لا يرن، وتخلى عني كل أصدقائي".



و أضافت قائله: " الفنانة رانيا محمود ياسين أقرب صديقة لي في الوسط الفني ولم تتركني في محنتي، وكنت بتابع السوشيال ميديا وانا في أمريكا وحزنت جدا للكلام اللى اتكتب عليا وو أخبار أنى توفيت، وناس تقول دى بقت شبه مايكل جاكسون وكنت بتصل برانيا وأقول ليها ردى بدل منى، وعلى الرغم من ذلك هناك فنانيين كتبر كلمونى ودعمونى حتى اللى عمرى ما اشتغلت معاهم شريف منير وايمان الحصري وأروى جودة ونبيلة عبيد وغيرهم".