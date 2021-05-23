Advertisements

"لجنة كورونا" تزف أخبارًا سارة عن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 02:44 ص
دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن مستجدات الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز عقب تدهور حالتها الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، اليوم السبت إن مسحتها الأخير الخاصة بكورونا أصبحت سلبية ولكن حاليا تعاني من الآثار الناتجة عن الإصابة وهي التهابات وتحدث في مرحلة التعافي من كورونا، معلقا: "إن شاء الله نطمن المصريين عليها أن ربنا يتمم شفاها".

وأضاف أن الفنانة القديرة تتلقى الأكسجين عن طريق التنفس "جلسات أكسجين" ولكن ليست على جهاز تنفس صناعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا دلال عبدالعزيز بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مقتل 16 شخصا في موجة طقس سيء بالصين

منذ ساعة و 15 دقيقة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

"لجنة كورونا" تزف أخبارًا سارة عن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

صورة نادرة للفنانة رجاء الجداوي في ليلة زفافها

حالتها غير مستقرة.. تفاصيل جديدة حول حالة رجاء الجداوي الصحية

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

"صحة الغربية": لا يوجد نقص في الأكسجين بمستشفى زفتى

نظام إلكتروني للمتابعة.. كيف أمنت الصحة احتياجات مستشفيات العزل من الأكسجين؟

عمرو سعد يدعو لدلال عبد العزيز بالشفاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

12:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله