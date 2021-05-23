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"لجنة كورونا" تزف أخبارًا سارة عن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز (فيديو)
الأحد 23/مايو/2021 - 02:44 ص
داليا الحسين
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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن مستجدات الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز عقب تدهور حالتها الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، اليوم السبت إن مسحتها الأخير الخاصة بكورونا أصبحت سلبية ولكن حاليا تعاني من الآثار الناتجة عن الإصابة وهي التهابات وتحدث في مرحلة التعافي من كورونا، معلقا: "إن شاء الله نطمن المصريين عليها أن ربنا يتمم شفاها".
وأضاف أن الفنانة القديرة تتلقى الأكسجين عن طريق التنفس "جلسات أكسجين" ولكن ليست على جهاز تنفس صناعي.
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