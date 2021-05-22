موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

نجح النادي الأهلي اليوم السبت، من تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما تعادل معه بهدف لكل فريق في مباراة الإياب، بينما كان قد تغلب عليه في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة ليتأهل إلى دور نصف النهائي بمجموع المباراتين.





مباراة الأهلي ونهضة بركان





ويترقب عشاق وجماهير الأهلي مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستقام على شرف بطولة كأس السوبر الإفريقي، حيث فاز المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بينم تغلب الأخير على بيراميدز وفاز بالكونفيدرالية.





وننشر لمتابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد مباراة السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي ونهضة بركان في السطور التالية:





ويلاقي الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا نظيره نهضة بركان بطل الكونفيدرالية يوم الجمعة الموافق الـ28 من مايو الجاري على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.





موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان





وتنطلق مباراة الأهلي ونهضة بركان في تمام الـ9 مساءً بتوقيت مصر الـ10 بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستشهد إثارة كبيرة، حيث يدخلها المارد الأحمر آملاً في تحقيق البطولة القارية الـ21 له في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية مالكة حقوق البث الحصري، عن نقل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان والتي تستضيفها قطر عبر فضائياتها.









قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان





واختار المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قائمة مباراة السوبر الإفريقي، والتي تتكون من ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، إلى جانب ربيعة وياسر إبراهيم وبانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني ومعلول وبيكهام، وفي الوسط السولية زأجاي وديانج وأكرم توفيق وأفشة والشحات وطاهر ووليد سليمان وكهربا وأجاي وناصر ماهر، وشريف وبواليا وصلاح محسن.



