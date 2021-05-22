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حورية فرغلي تكشف مفاجأة حول صلة القرابة بينها وبين أمينة خليل

السبت 22/مايو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت النجمة حورية فرغلى: أمينة خليل بنت خالتى لكنها لم تسأل عليا في محنتى وحتى والدتها لم تكلم ماما تتطمن عليا".

و أضافت حورية خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، العلاقة بينا مش قوية لأنى كنت عايشه في أمريكا، لكن لقائتنا كان فيها برود.


و أضافت: " الفنانة رانيا محمود ياسين أقرب صديقة في الوسط الفني ولم تتركني في محنتي، وكنت بتابع السوشيال ميديا وأنا في أمريكا وحزنت جدا للكلام اللى اتكتب عليا وأخبار إنى توفيت، وناس تقول ديه بقت شبه مايكل جاكسون وكنت بتصل برانيا وأقول ليها ردي بدل مني، وعلي الرغم من ذلك هناك فنانيين كتبر كلموني ودعموني حتى اللي عمري ما اشتغلت معاهم شريف منير وايمان الحصري وأروى جودة ونبيلة عبيد وغيرهم".

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