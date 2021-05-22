الأهلي يرفض رحيل ثنائي الفريق.. طالع التفاصيل





رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كل العروض التى قدمت للثلاثي محمد الشناوى ومحمد مجدى أفشة وأليو ديانج مؤخرًا بعد تألقهم مع الفريق خلال الفترة الماضية.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الخطيب أبلغ لجنة التعاقدات والجهاز الفني برفضه فكرة رحيل الثلاثي نهائيًا لحاجة الفريق إلى جهودهم.





وتابع المصدر، أن لجنة التخطيط أوصت بضرورة ترضية الثلاثى ماليًا بتعديل عقودهم بعد رفض احترافهم، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأشار المصدر، أن لجنة التعاقدات تجهز لإتمام صفقتين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أحدهما لاعب مغربي والآخر إفريقي محترف فى أوروبا.



