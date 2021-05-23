Advertisements
حقيقة دهش طفلة في روض الفرج
الأحد 23/مايو/2021 - 12:13 ص
داليا عادل
Advertisements
كشفت الأجهزة الأمنية اليوم حقيقة ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بممارسة أعمال البلطجة ودهسه لطفلة.
ورصدت المتابعات الأمنية ما نشره أحد المواقع الإخبارية متضمنًا خبرًا تحت عنوان (هدد أسرتها بالقتل.. "بلطجى" يدهس طفلة في روض الفرج).
بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها تم تحرير محضر بها بقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بين كلًا من طرف أول (سيدة) وطرف ثان(أحد الأشخاص) وذلك لقيامهما بالتعدي بالسب والضرب وإحداث إصابة كل منهما الآخر بجروح سطحية بسبب خلافات مالية، وعُرضا على النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيلهما، وعقب ذلك حضرا لديوان القسم، حيث طلبا الصلح والتوفيق فيما بينهما، مع أخذ التعهد اللازم بعدم تعرض أي طرف للآخر.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements