حقيقة دهش طفلة في روض الفرج

كشفت الأجهزة الأمنية اليوم حقيقة ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بممارسة أعمال البلطجة ودهسه لطفلة.





ورصدت المتابعات الأمنية ما نشره أحد المواقع الإخبارية متضمنًا خبرًا تحت عنوان (هدد أسرتها بالقتل.. "بلطجى" يدهس طفلة في روض الفرج).



