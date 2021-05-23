بروسيا دورتموند يخطط لضم نجم ليفربول

ذكرت تقارير صحفية بريطانية دنماركية أن بروسيا دورتموند الألماني قدم عرضًا للتعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.





ونقلت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية عن قناة TV 2 الدنماركية أن بروسيا دورتموند يسعى للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند قدم عرضًا بالفعل للتعاقد مع ماني وأن القيمة المالية لذلك العرض بلغت قدرها70 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العقد الحالي لماني البالغ من العمر 29 عاماً مع ليفربول ينتهي في عام 2023 وهو يخوض موسمه الخامس مع الريدز.



