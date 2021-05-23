عاجل - كارتيرون يشهر الكارت الأحمر في وجه ثنائي الزمالك

تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطالب كارتيرون ناديه، بالتخلي عن خدمات مروان حمدي وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأبيض، من أجل التعاقد مع صفقات قوية، بالموسم الجديد.





وكان الزمالك تعاقد مع الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي، بفترة الانتقالات الشتوية المنتهية.





ويأتي قرار المدير الفني، بسبب عدم نجاح الثنائي في لفت الأنظار، وعدم قدرتهم على سد العجز الذي يتواجد في القيادة الهجومية.



