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بينها رسوم الشهر العقاري.. مجلس النواب يأخذ الرأي النهائي على 6 مشروعات قوانين اليوم

الأحد 23/مايو/2021 - 05:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
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يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، وذلك لأخذ الرأي النهائي على 6 مشروعات قوانين وهي كالتالي:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

5- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

6- مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

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