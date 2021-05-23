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بينها رسوم الشهر العقاري.. مجلس النواب يأخذ الرأي النهائي على 6 مشروعات قوانين اليوم
الأحد 23/مايو/2021 - 05:15 ص
دينا عبد الستار
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يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، وذلك لأخذ الرأي النهائي على 6 مشروعات قوانين وهي كالتالي:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
5- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
6- مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
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