تسهيلات تصل لـ50 ألف جنيه.. تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية بمصر (فيديو)

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، تفاصيل التعاقد وإنتاج مصر لأول سيارة كهربائية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنهم اشتركوا في رأس المال وتأكدوا من السياسة التسعيرية والتسويقية.





وقال "توفيق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "جاهزين للتوقيع والبدء في التصنيع، وفي مثل هذا التوقيت سيكون موجود لدينا أول 100 سيارة كهربائية".





وأضاف: "حاليًا يوجد 13 سيارة سيتم تفكيك واحدة منها وتجربة الـ12 سيارة الأخرى التي ستسير في مسافة 30 ألف كيلو وسيكون هناك فريق لمتابعة نتائج عملهم للتعرف على أي تغييرات طبقا للنموذج المصري لإنتاج الأفضل".





وأشار إلى أن الدولة تستهدف بيع من 12 إلى 13 ألف سيارة مع تقديم تسهيلات للمشتري تصل إلى 50 ألف جنيه بدون عمل إحلال للسيارات الملاكي، موضحًا أن سعر السيارة سيتجاوز الـ200 ألف جنيه وفقًا للموديل.





وأكد "توفيق"، أن هناك ثلاث موديلات من هذه السيارات حسب مدى السير سواء بطارية صغيرة، أو متوسطة بمدى سير 400 كيلو متر، أو طويلة بمدى 508 كيلو متر.



