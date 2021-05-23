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"مكافحة كورونا" تفجر مفاجأة عن الفطر الأسود: موجود منذ عهد الفراعنة (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 12:25 ص
حسام حسني
حسام حسني
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد بلد في العالم إلا وفيها مرض "الفطر الأسود"، مشيرًا إلى أن هذا الفطر موجود منذ قديم الأزل أي منذ عهد الفراعنة ومثبت في الحفريات.

وأضاف "حسني"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أن المرض غير مرتبط بكورونا وإنما مرتبط بنقص المناعة نتيجة الإساءة في استخدام أدوية الـ "كورونا" أو عدم نظافة المكان أو الاستخدام المفرط للكريتيزون.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا على أن سوء استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون يمثلان أكبر خطر على جسم الإنسان، محذرا من كثرة استخدام المضادات الحيوية؛ حيث إن الاستخدام المفرط لها قد يؤدي إلى التهابات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية وهي أخطر من فيروس كورونا.

وأضاف أنه توجد في مصر حالة أو اثنتان مصابتان بالفطر الأسود، مشيرا إلى أن العلاج الجراحى للفطر الأسود ليس الحل الأول لو تم تشخيصه فى حالة مبكرة.

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كورونا بوابة الفجر الفطر الاسود الفجر

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