دبلوماسي سابق: السيسي بذل جهودًا مكثفة من أجل الأشقاء الفلسطينيين

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهودًا مكثفة من أجل الأشقاء في فلسطين والذي تكلل بقرار وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضية.





وأضاف "حجازي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن القاهرة كانت دائما بجوار الأشقاء في غزة منذ بداية الأزمة وحتى قرار وقف إطلاق النار.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "لم يعد مقبولًا الاستمرار في استخدام القوة كأسلوب لحل القضية الفلسطينية، والاحتلال بات مكلفا عسكريا واقتصاديا ومكلفا على الشعب الإسرائيلي وأصبح إقامة حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ضرورة".





وفي ذات السياق قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين جاء نتيجة الجهود المصرية وأجهزتها ومسئوليها المعنيين، مؤكدا أن الخارجية جزء من أجهزة الدولة المصرية التي ساعدت على وقف إطلاق النار.





وأضاف "حافظ" خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "الحدث اليوم" أن وزير الخارجية قام بعمل اتصالات مكثفة مع وزراء الخارجية للدول المعنية بالإضافة ألي التواصل مع المجتمع الدولي وهذا لوقف عمليات التصعيد التي تحدث.



