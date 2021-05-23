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حورية فرغلي : فتى أحلامي عمر الشريف ونفسي أشتغل مع السقا ومنى زكي

الأحد 23/مايو/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت النجمة حورية فرغلي أن فتى أحلامها رشدي أباظة وأحمد مظهر وعمر الشريف وحسن يوسف.

و أضافت حورية خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: " نفسي أشتغل مع أمير كرارة وأحمد السقا وكريم عبد العزيز، وأفضل ممثل عملت شغل معاه الأستاذ ماجد الكدواني ونجحنا كتير مع بعض،

وتابعت ومن زملائي البنات نفسي اشتغل مع منى زكي وهند صبرى ومن الأعمال التي ندمت عليها مسلسل دكتور أمراض نسا وردت الفلوس للمنتج مرة أخرى.

كما قالت أنها ندمت على مشهدها بفيلم كلمني شكرا وكان أول مشهد لها في التمثيل ولم تكن تمتلك الخبرة.

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