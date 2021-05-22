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موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 22/مايو/2021 - 11:52 م
الأهلي والترجي
الأهلي والترجي
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تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، بعد الفوز عليه بنتيجة الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، بواقع هدفين في اللقاء الأول وتعادل إيجابي بهدف لكل فريق في الإياب.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويترقب عشاق النادي الأهلي في كافة  أرجاء العالم العربي، مباراة ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، والتي سيواجه خلالها فريق الترجي الرياضي التونسي.

فوز الأهلي

وفاز الأهلي على صن داونز بمجموع اللقائين، ليطيح بالفريق الجنوب إفريقي، ويصل للور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة عشر في تاريخه.

مباراتا الأهلي والترجي

وأشار جدول المسابقة الذي وضعه الاتحاد الإفريقي "كاف" إلى أن موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع بين الترجي والأهلي ستقام أحد يومي 18 و19 يونيو المقبل.

انطلاق مواجهة مباراة الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تونس على أرض نادي الترجي، بينما تلعب مباراة العودة في القاهرة، وذلك بحسب قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا 2021.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة حقوق البث، عن إذاعة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي عبر فضائية .beIN Sports HD 4 


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