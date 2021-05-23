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حورية فرغلي: تعرضت لسحر بعد مسلسل "ساحرة الجنوب"

الأحد 23/مايو/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت النجمة حورية فرغلي، إن الفنانة نجوى فؤاد حادثتها،  مضيفة: "لو هي شايفه إني أنفع أعمل قصة حياتها ده شرف كبير ليا".

و أضافت حورية خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي، ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، أنها تتمنى تقديم شخصية الملكة حتشبسوت وبخاصة أنها تستطيع ركوب الخيل.

وتابعت أنها تحب الأدوار القريبة من الشارع والناس، مثل دوران شبرا وسيدنا السيد.

وأشارت حورية فرغلي انها لا تخاف من السحر وأنها تعرضت للسحر عقب مسلسل ساحرة الجنوب، وعبرت عن ذلك قائله: "تعبت جدًا ووزني أصبح ٤٩ كيلو، واحضروا لي شيخ يقرأ قرآن فوجد طلسم سحر مدفون في حوض الزرع مكتوب فيه اسمى يالأحمر وفيه شعرى ومكتوب حورية تمرض ويقف حالها ولا تنجب ولا تتزوج، ورفض يقول لي من اللي عمل هذا السحر".

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