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"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

الأحد 23/مايو/2021 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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أعرب اللواء أحمد رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن سعادته بقرار إعادة فتح الشواطئ العامة، مؤكدًا على الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة بالتزامن مع إعادة فتحها.

وقال "رشاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هناك 66 شاطئ بداخل المحافظة، مشيرًا إلى أن الأمور اليوم بعد إعادة فتح الشواطئ سارت بصورة طبيعية وآمنة.

وأضاف أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قامت بتخصيص شاطئ المندرة مجانًا لدخول المصطفين والمواطنين، لافتًا إلى أن هناك 7 شواطئ عامة لا تتعدى سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات بأماكن الجلوس والشمسيات واستخدام الحمامات بداخلها.

وفيما يتعلق بإعادة فتح شاطئ النخيل، أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شاطئ النخيل لن يفتح قريبا قبل إجراء الإصلاحات اللازمة، مستطردًا "ليس من المنتظر فتحه قريبًا لأنه مغلق بقرار من النيابة العامة بعد غرق عدد كبير من المواطنين".


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