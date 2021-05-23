أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأحد 23-5-2021

حققت اسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد23-5-2021، استقرار بعد ارتفاعات قوية شهدتها أمس بقيمة 4 جنيه للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم الأحد 23-5-2021 :

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاحد 23-5-2021 عيار 21 نحو 807 جنيهات للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 691 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 922 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6456 جنيها.

أسعار الذهب العالمية :

وعالميا- استقرت أسعار الذهب لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

و كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9 بالمئة للأسبوع. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1877.90 دولار للأوقية.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في ثنك ماركتس "إجمالا، المستثمرون ليسوا قلقين كثيرا حيال التشديد (النقدي) في الوقت الحالي. وقد رأينا عوائد السندات في الولايات المتحدة تنزل قليلا وهو ما سمح للذهب بالاستمرار قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة.

"من وجهة نظر فنية، كسر العديد من مستويات المقاومة. لذا قلص الميل إلى المراهنة على النزول. المسار الأسهل هو الارتفاع والهدف المنطقي التالي هو 1900 دولار".

حوم الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2831.08 دولار للأوقية، واستقر الفضة عند 27.74 دولار.

ولم يطرأ تغير على البلاتين الذي سجل 1196.04 دولار لكنه بصدد الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.