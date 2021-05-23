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أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الأحد بجميع البنوك

الأحد 23/مايو/2021 - 12:04 ص
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى في افتتاحية تعاملات اليوم الأحد 23-5-2021، بكافة البنوك العاملة فى مصر،  حيث سجل فى من البنك الأهلي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في باقي البنوك اليوم الأحد 23-5-2021 :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

 

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلام

 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

 

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