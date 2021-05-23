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رئيس شركة فاكسيرا: الانتهاء من جميع مراحل تصنيع وتقييم لقاح سينوفاك خلال 3 أشهر

الأحد 23/مايو/2021 - 05:00 ص
لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك
شيماء حسن
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قالت هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر الحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وأضافت "هبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه يوجد حاليًا في مصر لقاحي سينوفارم واسترازينيكا، مشيرة إلى أنه تم التعاقد أيضًا على كميات من لقاحي سبتونيك الروسي وجونسون آند جونسون.

وأشارت إلى أن مصر استقبلت 1400 لتر من المادة الخام من لقاح سينوفاك لبدء عملية التصنيع وهي تقنية معقدة، موضحة أن هذه الكمية تكفي لتصنيع 2.2 مليون جرعة والتي ستكون جاهزة في منتصف يونيو المقبل، مؤكدة أنه فور الانتهاء من مرحلة التصنيع ستبدأ مرحلة التقييم والتجارب من هيئة الدواء المصرية للتأكد من مدى الفاعلية والمأمونية وتقييم النتائج والحصول على التسجيل من هذه الهيئة.

ولفتت إلى أنه خلال 3 أشهر سيكون لقاح سينوفاك جاهزًا لبدء تداوله في مصر، مؤكدة أن جميع الطعوم في مصر تم التأكد من الفعالية والكفاءة.

وفيما يتعلق بتحديد المواطن للقاح الذي يريد التلقيح به من أجل السفر، استطردت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا": "لو أي مواطن يريد الحصول على طعم معين من أجل السفر يتقدم بطلب بذلك وسيتم النظر فيه".

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