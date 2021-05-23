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نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال توسعة محور مسطرد - عدلي منصور

الأحد 23/مايو/2021 - 12:21 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
إسماعيل منطاوي
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تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال التوسعة وإزالة التعارضات الجاري تنفيذهما في محور مسطرد - عدلي منصور.

وكانت عملية صرف تعويضات المستحقين في شارعي المشروع بالمطرية، وكمال حجاب في نطاق حي السلام، بدأت منذ أسابيع، بمتابعة من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن أجهزة الحيين، انتهت من تلقي أوراق مستندات المستحقين للتعويض في الشارعين، ضمن تنفيذ محور مسطرد - المستشار عدلي منصور.

وأعلن الدكتور إبراهيم صابر نائب محافط القاهرة للمنطقة الشرقية، إزالة عقارات شارع كمال حجاب، بنطاق حي السلام، وإجمالها ١٥٩ عقارا تزامنا مع بدء صرف التعويضات المقررة لأصحاب العقارات المتعارضة مع محور مسطرد "المستشار عدلي منصور".

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية، بدأت إخلاء بعض العقارات المتعارضة مع إنشاء محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، وذلك تمهيدا لإزالتها.

ويربط "محور مسطرد - عدلي منصور"، شارع المشروع في المطرية بوسط القاهرة، كما سيربط أجزاء من حي السلام بوسط المدينة، وشارع رنين.

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