نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال توسعة محور مسطرد - عدلي منصور

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نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال توسعة محور مسطرد - عدلي منصور
الأحد 23/مايو/2021 - 12:21 ص
إسماعيل منطاوي
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تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال التوسعة وإزالة التعارضات الجاري تنفيذهما في محور مسطرد - عدلي منصور.
وكانت عملية صرف تعويضات المستحقين في شارعي المشروع بالمطرية، وكمال حجاب في نطاق حي السلام، بدأت منذ أسابيع، بمتابعة من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.
وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن أجهزة الحيين، انتهت من تلقي أوراق مستندات المستحقين للتعويض في الشارعين، ضمن تنفيذ محور مسطرد - المستشار عدلي منصور.
وأعلن الدكتور إبراهيم صابر نائب محافط القاهرة للمنطقة الشرقية، إزالة عقارات شارع كمال حجاب، بنطاق حي السلام، وإجمالها ١٥٩ عقارا تزامنا مع بدء صرف التعويضات المقررة لأصحاب العقارات المتعارضة مع محور مسطرد "المستشار عدلي منصور".
وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية، بدأت إخلاء بعض العقارات المتعارضة مع إنشاء محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، وذلك تمهيدا لإزالتها.
ويربط "محور مسطرد - عدلي منصور"، شارع المشروع في المطرية بوسط القاهرة، كما سيربط أجزاء من حي السلام بوسط المدينة، وشارع رنين.
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