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حرس الحدود في مواجهة هامة مع بني عبيد من أجل الحفاظ على الصدارة

الأحد 23/مايو/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
بسنت علام
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يستضيف ستاد حرس الحدود بالمكس اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا مباراة فريق حرس الحدود وبني عبيد التي تقام ضمن مناقسات الجولة الثالث وعشرون من المجموعة الثالثة "بحري" بالقسم الثاني.

يسعى حرس الحدود الفوز بالمباراة من أجل مواصلة الأنتصارات للحفاظ على قمة المجموعة بعد إعتلاء القمة بفوز الأسبوع الماضي على بيلا في عقر دارها.

بينما على الجانب الأخر يخوض بني عبيد مباراة في غاية الصعوبة مع متصدر المجموعة باحثًا عن الفوز أيضا للتمسك بأمل البقاء والهروب من دوامة الهبوط.

يذكر أن حرس الحدود يعتلي قمة المجموعة الثالثة بعد أن رفع رصيده إلى 45 نقطة متساويًا مع فاركو ولكن فرق الأهداف لصالح حرس الحدود، بينما بني عبيد متذيل المجموعة في المركز الخامس عشر "قبل الأخير" برصيد 15 نقطة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- حرس الحدود 45 نقطة
2- فاركو 45 نقطة
3- الأوليمبى 38 نقطة
4- البلدية 37 نقطة
5- أبو قير 36 نقطة
6- دكرنس 30 نقطة
7- الرجاء 30 نقطة
8- سبورتنج 29 نقطة
9- المنصورة 25 نقطة
10- دمنهور 25 نقطة
11- المالية 22 نقطة
12- الجزيرة 22 نقطة
13- كفر الشيخ 21 نقطة
14- الحمام 20 نقطة
15- بنى عبيد 15 نقطة
16- بيلا 15 نقطة

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