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يحاضر فيه الأنبا رافائيل.. مؤتمر لشباب الأقباط في ألمانيا

الأحد 23/مايو/2021 - 12:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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أطلقت إيبارشية شمالي ألمانيا، مؤتمرًا للشباب القبطي في برلين بدير السيدة العذراء والقديس موريس في هوكستر، بحضور نيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس الدير والكنائس التي حوله.

ومن المقرر أن يحاضر في المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الاثنين المقبل، كلا من: الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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