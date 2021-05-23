يحاضر فيه الأنبا رافائيل.. مؤتمر لشباب الأقباط في ألمانيا

أطلقت إيبارشية شمالي ألمانيا، مؤتمرًا للشباب القبطي في برلين بدير السيدة العذراء والقديس موريس في هوكستر، بحضور نيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس الدير والكنائس التي حوله.



