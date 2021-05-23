أول تعليق من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد تولي المهمة









كشف حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك الجديدة، إن اللجنة بدأت عملها منذ عدة أيام ماضية، وقبل الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة من أجل العمل علي ايجاد حلول للأزمات التي تواجه النادي.





أضاف لبيب خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامى مجدي عبد الغني عبر شاشة الشمس، إن اللجنة لن تتدخل في العمل الفني لفريق الكرة الأول، وستمنح الجهاز الفني كامل صلاحياته والسعي لحل الأزامات التي تعترض طريقهم.





أردف حسين لبيب، إنه سيتم اختيار متحدث رسمي للنادي، كما إنه سيتم اختيار متحدث خاص بفريق الكرة، وذلك خلال اجتماع اللجنة غدًا الأحد.



