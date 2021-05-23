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هل هناك علاقة بين الفطر الأسود والسلالة الهندية لفيروس كورونا؟ أستاذ جراحة العيون يُجيب (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 05:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال الدكتور إيهاب سعد، أستاذ جراحة العيون بجامعة القاهرة، إن الفطر الأسود من الفطريات الموجودة في الهواء والمياه ويتعايش مع الإنسان منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه لا ينشط في الجيوب الأنفية أو أسفل العين أو الرئة إلا في حالة ضعف مناعة الجسم.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية أن هذا الفطر انتهازي لا يهاجم الجسم إلا بعد ضعف المناعة نتيجة الحصول على أدوية مثبطات المناعة أو أدوية الكورتيوزون أو الإفراط في المضادات الحيوية.

وأشار إلى أنه قد يظهر بعد 10 أيام للمرضى المتعافين من كورونا أو المرضى الذي تم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، مؤكدًا أنه لا علاقة بهذا المرض بالسلالة الهندية لفيروس كورونا ولكن له علاقة بمناعة الجسم وقت الإصابة.

وأوضح أن أعراض الفيروس تتمثل في حدوث تورم في الوجه أو جلطات في أي أوردة رئيسية بجوار العين وهذا قد يؤدي إلى الوفاة أو العمى، لافتًا إلى أنه ليس مرضًا معديًا ولكن يحدث نتيجة حدث خلل بيولوجي في الجسم تستغله هذه الفطريات.

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