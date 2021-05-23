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طارق قنديل: موسيماني رد على جماهير صن داونز في الملعب.. والأهلي قدم أداء مميز

الأحد 23/مايو/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن لاعبو الفريق كانو رجالا وتحملو الظروف الصعبة. 

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: الأهلي بادر بالتسجيل وقدم أداء فني مميز، كما أن وجود الخطيب كرئيس للبعثة يضيف دائما للفريق".

وأكمل: "موسيماني شخص محترف وقيادي ورده على جماهير صن داونز جاء بالملعب".

وأتم: "ندخل الفقاعة الطبية في قطر قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي".

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موسيماني دوري أبطال إفريقيا الاهلي

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