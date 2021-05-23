طارق قنديل: موسيماني رد على جماهير صن داونز في الملعب.. والأهلي قدم أداء مميز









أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن لاعبو الفريق كانو رجالا وتحملو الظروف الصعبة.





وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: الأهلي بادر بالتسجيل وقدم أداء فني مميز، كما أن وجود الخطيب كرئيس للبعثة يضيف دائما للفريق".





وأكمل: "موسيماني شخص محترف وقيادي ورده على جماهير صن داونز جاء بالملعب".



