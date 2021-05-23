أحمد مجاهد: مشاركة سيف جعفر مع الزمالك صحيحة

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أحمد مجاهد: مشاركة سيف جعفر مع الزمالك صحيحة
الأحد 23/مايو/2021 - 12:25 ص
حسام مجدي
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أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة ان مشاركة سيف جعفر مع الزمالك أمام طلائع جيش بالدوري صحيحة.
وأشار مجاهد في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه مسئولي طلائع الجيش تعاملوا مع الوضع بشكل إحترافي ويشكرون علو ذلك لأنهم لم ينساقوا وراء أزمة سيف جعفر المفتعلة.
وأضاف أن الدوري منفصل تماما عن عقوبات لاعبي شباب الزمالك، كما أن عقوبة سيف جعفر ولاعبي الزمالك تتعلق بواقعة فيديو ولا أحد يجزم بارتباط الواقعة بلقاء فريق 99 كما أن شكوى الأهلي.
وتابع أن الحالة المنصوصة فيها تنطبق على مسابقات الجمهورية والناشئين فقط.
وأتم مجاهد حديثه مؤكدا أن الأزمة أخذت أكبر من حجمها خلال الساعات الماضية.
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