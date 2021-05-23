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أحمد مجاهد: مشاركة سيف جعفر مع الزمالك صحيحة

الأحد 23/مايو/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة ان مشاركة سيف جعفر مع الزمالك أمام طلائع جيش بالدوري صحيحة.

وأشار مجاهد في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه  مسئولي طلائع الجيش تعاملوا مع الوضع بشكل إحترافي ويشكرون علو ذلك لأنهم لم ينساقوا وراء أزمة سيف جعفر المفتعلة.

وأضاف أن الدوري منفصل تماما عن عقوبات لاعبي شباب الزمالك، كما أن عقوبة سيف جعفر ولاعبي الزمالك تتعلق بواقعة فيديو ولا أحد يجزم بارتباط الواقعة بلقاء فريق 99 كما أن شكوى الأهلي.

وتابع أن الحالة المنصوصة فيها تنطبق على مسابقات الجمهورية والناشئين فقط.

وأتم مجاهد حديثه مؤكدا أن الأزمة أخذت أكبر من حجمها خلال الساعات الماضية.

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الدوري المصري احمد مجاهد اتحاد الكرة

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