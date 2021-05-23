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زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

الأحد 23/مايو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
وكالات
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هنأ مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أتلتيكو مدريد على التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم وأكد أنه يشعر باستياء عقب عدم التتويج بأية ألقاب في الموسم، لكنه لم يكشف شيئاً عن مستقبله، موضحاً أنه سيتحدث "مع النادي بهدوء".

وأكد المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي عقب الفوز "الشرفي" على فياريال (2-1) على ملعب ألفريدو دي ستيفانو "الأهم ليس أنا. الأهم هو ما فعله اللاعبون طوال العام. يجب تهنئتهم والتفكير بهدوء. سأتحدث مع النادي بهدوء لاحقاً. ليس الآن. إنه يوم لتهنئة لاعبيي".

وأضاف "اليوم بعد المباراة يجب التفكير بهدوء فيما قدمناه الموسم الجاري. سأتحدث مع النادي في الأيام المقبلة. سنرى قريباً ما سيحدث، ليس معي فقط، بل مع ريال مدريد حول ما سيفعله في الموسم المقبل".

وهنأ زيدان، بطل الدوري وجميع لاعبيه على الجهد الكبير حتى الثانية الأخيرة، قائلاً "يجب تهنئة أتلتيكو مدريد. يستحق اللقب وقام بموسم رائع".

وأضاف "أرى أننا قدمنا كل شيء في الملعب لكننا لم نفز بشيء واللاعبون ما يحتاجونه هو الفوز. إنني مسؤول وأتحمل المسؤولية التي تخصني".

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