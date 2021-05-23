فاركو يسعى للقمة من جديد في مواجهة دمنهور





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو مباراة هامة اليوم أمام فريق ألعاب دمنهور في تمام الساعة الرابعة عصرًا وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة وعشرون من المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" بالقسم الثاني.



ويدخل فاركو المباراة من أجل الفوز لمواصلة مشواره نحو الانفراد مجددًا بقمة المجموعة بعد إخفاقه في أخر جولتين بالتعادل مع دكرنس في الجولة 22 والتعادل أيضًا مع كفر الشيخ في الجولة 21.



كما يسعى دمنهود الفوز في مباراة اليوم التي تقام على ملعبه في محاولة من أجل تحسين مركزه حيث يتواجد في وسط الجدول وخاصة بعد خسارته الجولة الماضية أمام الرجاء.



ويحتل فاركو المركز الثاني بعد أن جمع 45 نقطة متساويًا مع حرس الحدود المتواجد في صدارة المجموعة بنفس عدد النقاط ، بينما يحتل دمنهور المركز العاشر برصيد 25 نقطة.



وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:



1- حرس الحدود 45 نقطة

2- فاركو 45 نقطة

3- الأوليمبى 38 نقطة

4- البلدية 37 نقطة

5- أبو قير 36 نقطة

6- دكرنس 30 نقطة

7- الرجاء 30 نقطة

8- سبورتنج 29 نقطة

9- المنصورة 25 نقطة

10- دمنهور 25 نقطة

11- المالية 22 نقطة

12- الجزيرة 22 نقطة

13- كفر الشيخ 21 نقطة

14- الحمام 20 نقطة

15- بنى عبيد 15 نقطة

16- بيلا 15 نقطة