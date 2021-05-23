عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر، موضحا أن مصر يوجد بها حالة أو اثنتين فقط، ولا تحدث حالات شديدة إلا نادرا فقط.





وقال "حسني" في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أنه لا يوجد بلد في العالم إلا وفيها مرض "الفطر الأسود"، مشيرًا إلى أن هذا الفطر موجود منذ قديم الأزل أي منذ عهد الفراعنة ومثبت في الحفريات.





وأضاف ئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن المرض غير مرتبط بكورونا وإنما مرتبط بنقص المناعة نتيجة الإساءة في استخدام أدوية الـ "كورونا" أو عدم نظافة المكان أو الاستخدام المفرط للكريتيزون.





وشدد على أن سوء استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون يمثلان أكبر خطر على جسم الإنسان، محذرا من كثرة استخدام المضادات الحيوية؛ حيث إن الاستخدام المفرط لها قد يؤدي إلى التهابات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية وهي أخطر من فيروس كورونا.



