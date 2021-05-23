محافظ شمال سيناء: أسعار السلع لم تتأثر بعد فتح معبر رفح (فيديو)

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليقا على مشاركة المحافظة في استقبال قوافل الإغاثة لقطاع غزة قائلًا: "إنها ليست المرة الأولى بل الرابعة التى تتولى فيها محافظة شمال سيناء الأمور عندما تحدث هجمات من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".





أضاف "شوشة" خلال حواره مع الإعلامى" محمد على خير" فى برنامج "المصرى أفندي" المذاع على قناة "المحور"، أن وزارة الصحة والسكان أرسلت إلى المعبر 46 طبيبا فى جميع التخصصات المختلفة إضافة إلى 50 عربة إسعاف لنقل الجرحى والمصابين سواء إلى مدن القناة أو القاهرة.





ونوه بأن معبر رفح يفتح ثلاثة أيام أسبوعيا اعتبارا من الإثنين إلى الأربعاء؛ وفي حالة الضرورة يفتح الخميس، مشيرا إلى أنه تم إيقاف كافة إجازات الأطقم الطبية لاستقبال الجرحى والمصابين من فلسطين.



