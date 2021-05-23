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لجنة مكافحة "كورونا" تكشف حقيقة وضع دلال عبد العزيز على أجهزة التنفس الصناعي

الأحد 23/مايو/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
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كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز جاءت سلبية.

وأكد  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر" إن دلال عبد العزيز لا تزال تعاني من بعض الآثار الناتجة عن إصابتها بكورونا وتتلقى الأكجسين وليست على جهاز التنفس الصناعي.

يذكر أن النجم سمير غانم رحل عن عالمنا قبل يومين وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد،وتم تشييع الجنازة صباح اليوم بحضور عدد من نجوم الفن، وأفراد العائلة.

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